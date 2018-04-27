Kare kare cinnet

Konya
'da emlakçı Uğur Kart
, eşini rahatsız eden spor hocası Reşit Aydın
'ı bıçaklayıp öldürdükten sonra tren rayları üzerinde ağlarken yakalandı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde emlakçılık yapan Uğur Kart (34) salı günü, 8 yıldır eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Reşit Aydın'ın işlettiği spor salonuna gitti. Elinde bıçakla salona giren Kart, üst katta yemek yiyen Aydın'ı karın boşluğundan bıçakladı. Olayda salonda çalışan ve Kart'ın elinden bıçağı almaya çalışan Şefik İyierdem ise elinden yaralandı. Kart'ın Aydın'ı bıçakladığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde zanlının spor salonuna elinde bıçakla girip, yemek yiyen Reşit Aydın'ı bıçakladığı ve Aydın'ın kendini korumaya çalışırken merdivenlerden düştüğü görüldü. Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan
46 yaşındaki Aydın, ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Aydın'a hastanede 7 kilo 200 gram ağırlığında 24 ünite kan verildi. Kanaması durdurulamayan Aydın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AĞLARKEN YAKALANDI
Reşit Aydın'ı bıçakladıktan sonra kaçan Uğur Kart, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki tren yolu üzerinde gözyaşı dökerken yakalandı. Kendisi askerdeyken eşine telefon kartı veren Aydın'ın eşini sürekli rahatsız ettiğini öne süren katil zanlısı, "8 yıldır sabrediyordum. Bunun yüzünden psikiyatri ilaçları kullanmaya başladım. Olay günü Reşit'i aradım ve eşimi rahatsız etmemesini söyledim. O da bana 'Sen bana bir şey yapamazsın' dedi. Bunun üzerine çok sinirlendim ve evden bıçağı alarak çıktım. Onun işyerine giderek bıçakladım" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uğur Kart, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.