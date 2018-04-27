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Kayıp bar işletmecisinin başı ve kolları gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu

'in Tarsus ilçesinde, iş yerinin deposundaki poşetinin içinde başı ve kolları gövdesinden ayrılmış, cesedi bulunan bar işletmecisi 'in katil zanlısı olarak aranan, yanında çalışan Mesut S., polis tarafından Merkez Otogarı'nda yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 10:12
Kayıp bar işletmecisinin başı ve kolları gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu

İddiaya göre, 24 Nisan'da 'İşe gidiyorum" diyerek evden çıkan 'in telefonundan dün sabah saatlerinde eşi Ümmügülsüm Ateş'e "İşim uzayacak. Beni merak etmeyin. Bir sorun olursa iş yerinde çalışan Mesut'a söyle. Mesut'tan başkasına güvenme" şeklinde mesaj atıldı.

MESAJLAŞMA AYRINTILARI

Eşinin "Neredesin" diye cevap vermesi üzerine İbrahim Ateş'in telefonundan "'dayım, işim biter bitmez geleceğim, kasaya Mesut baksın demiştim" diye yanıt geldi. Bu mesajlaşmaların ardından eşine telefonla ulaşmaya çalışan ancak başarılı olmayan Ümmügülsüm Ateş, durumdan şüphelenip, polise gitti. İbrahim Ateş'in gidebileceği yerleri araştıran polis, Ateş'in işlettiği barda da incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmanın sonucu Ateş'in cesedi, başı ve kolları vücudundan ayrılmış, bir çöp poşeti içerisine konulmuş halde bulundu.

İbrahim Ateş

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ümmügülsüm Ateş'in telefonuna gelen mesaj, işyeri çalışanlarının ifadeleri ve işyerinin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu i, İbrahim Ateş'i yanında çalıştırdığı işçisi Mesut S.nin işlemiş olabileceğini değerlendirdi. Mesut S.'nin 'dan Ankara'ya gideceği bilgisine ulaşan polis, şüpheliyi 'nda yakaladı.

Cinayeti işleyen Mesut S.

İŞTEN ÇIKARTILACAĞINI ÖĞRENMİŞ

Mesut S.'nin barda çalışan Alev kod adlı B.U. adlı kadına karşılıksız gönül ilişkisi olduğu, kadının bu durumu patronu İbrahim Ateş'e yansıttığı öğrenildi. Mesut S.'yi işten çıkarmayı planlayan Ateş, bunu diğer çalışanlara söyleyince durumdan haberdar olan Mesut S.'nin cinayeti işlediği düşünülüyor. Gözaltına alınan Mesut S.'nin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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Kayıp bar işletmecisinin başı ve kolları gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu
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