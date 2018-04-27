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Otoparkta bir kişi ölü bulundu

’da sokakta yaşadığı iddia edilen bir kişi otoparkta ölü bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 08:14
Otoparkta bir kişi ölü bulundu
Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Kemerli Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan şahsı kontrol ederek hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölen kişinin yıllardır sokaklarda yaşadığı iddia edilen 56 yaşındaki olduğu belirlendi. Dereli'nin cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Salih Dereli'nin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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Otoparkta bir kişi ölü bulundu
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