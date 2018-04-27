Rezalete soruşturma

Edirne
Yüksel Yeşil İlkokulu yönetimi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı etkinlikleri kapsamında, 4'üncü sınıf öğrenci ve velilerini kapsayan, Ankara
'da Anıtkabir'in, Kapadokya'da da tarihi ve turistik yerlerin ziyaret edilmesi için gezi düzenledi. Geziye okul müdürü Fatma Kılıç, öğretmenler ile yaklaşık 70 öğrenci ile velileri katıldı. Gezinin Nevşehir
ayağında ise çocuklar Üçhisar beldesinde bir eğlence mekânında düzenlenen 'Türk Gecesi' etkinliğine katıldı. Gecede folklor gösterileri sonrasında ise sahneye önce 'zenne', ardından da dansöz çıktı. İçkili mekânda rahatsız olan bazı veliler ise oradan ayrılmak istedi ancak otele 3 saatlik mesafede ulaşım imkânı bulamadıkları için bölgeden ayrılamadılar. VALİLİK HAREKETE GEÇTİ
Edirne Valiliği, geziye katılan öğrencilerin içkili mekâna götürülüp, dansöz ve zenne izlettirilmesine bazı velilerin tepki göstermesi üzerine harekete geçti. Geceye ait görüntüleri inceleyen valilik, okul müdürü ile geziye katılan 4 öğretmen hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. Konu İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından da Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirdi. Bu arada okul idarecileri, gittikleri mekânın içkili olduğunu bilmediklerini söylemekle yetindi. EĞİTİM BİR-SEN: KABUL EDİLECEK BİR OLAY DEĞİL
Eğitim Bir-Sen
Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç, ilkokul öğrencilerinin böyle bir ortama sokulmalarını doğru bulmadıklarını belirterek, "Bu gibi olaylar milli ve manevi yönden kesinlikle uygun değil. Yabancıların bulunduğu yerde, dansözün çıkıp öğrencilere nasıl göbek atıldığını, küçücük çocuklara anlatması kabul
edilecek bir olay değil. Öğrencilerin oradan kesinlikle alınması gerekirdi diye düşünüyorum" dedi.