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in ilk resimleri 2 bin 600 yıllık bu figürler olabilir!

'ın şehrindeki 'nda bulunan 2 bin 600 yıllık taş duvarlara yapılmış seyrek sakal, hafif yuvarlak surat ve çekik gözlü insan figürlerinin e ait bilinen ilk görüntü olduğu değerlendiriliyor..

Giriş Tarihi: 27.4.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 12:02
Türklerin ilk resimleri 2 bin 600 yıllık bu figürler olabilir!

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Göçebe ve Kurgan Arkeolojisi Uzmanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, Amasya Oluz Höyük'te 11 yıldır sürdürülen arkeolojik kazılarda 10. ve 11. yüzyıla ait Anadolu'ya gelen öncü in mezarlarını bulmaları sonrası Azerbaycan ve Hazar Denizi'nin doğusundaki topraklarda araştırmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti. Prof. Dr. Dönmez, 'ın şehrinde bulunan taş duvarlardaki insan figürleri arasındaki bazı tiplerin Türklerin tarihteki ilk görüntüleri olabileceğini söyledi.

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Türklerin ilk resimleri 2 bin 600 yıllık bu figürler olabilir!
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