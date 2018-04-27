Türklerin ilk resimleri 2 bin 600 yıllık bu figürler olabilir!

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Göçebe ve Kurgan Arkeolojisi Uzmanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, Amasya Oluz Höyük'te 11 yıldır sürdürülen arkeolojik kazılarda 10. ve 11. yüzyıla ait Anadolu'ya gelen öncü Türklerin mezarlarını bulmaları sonrası Azerbaycan ve Hazar Denizi'nin doğusundaki topraklarda araştırmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti. Prof. Dr. Dönmez, İran'ın Persepolis şehrinde bulunan taş duvarlardaki insan figürleri arasındaki bazı tiplerin Türklerin tarihteki ilk görüntüleri olabileceğini söyledi.