2 cinnet 4 ölü

Muğla
'nın Fethiye ilçesinde Abdulvahap Bektaş
(56) ile bir ay önce evlendiği Romanya uyruklu eşi Sevgi Bektaş
'tan (43) haber alamayan komşuları çiftin kapısını çaldı. Kapı açılmayınca camı kırarak içeriye giren komşular koridorda Sevgi Bektaş'ın kanlar içinde yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Sevgi Bektaş'ın kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Polis, evde yaptığı incelemede çatı katında Abdulvahap Bektaş'ı da el bilekleri kesilmiş ve tavana asılı halde buldu. Abdulvahap Bektaş'ın eşini öldürdükten sonra intihar
ettiği tespit edildi. İstanbul
Ümraniye'de de temizlik şirketi bulunan Özcan Yıldız
, birlikte çalıştığı eşi Dilek Yıldız'ı silahla vurduktan sonra intihar etti. Tek çocuklarının geçtiğimiz yıl ölümünün ardından psikolojisi bozulan Özcan Yıldız'ın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.