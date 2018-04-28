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2 cinnet 4 ölü

ve ’da yaşanan iki ayrı olayda ve eşlerini öldürdükten sonra yaşamlarına son verdi. Bektaş çiftinin bir ay önce evlendiği öğrenildi

ERDOĞAN CANKUŞ FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018
2 cinnet 4 ölü
'nın Fethiye ilçesinde (56) ile bir ay önce evlendiği Romanya uyruklu eşi 'tan (43) haber alamayan komşuları çiftin kapısını çaldı. Kapı açılmayınca camı kırarak içeriye giren komşular koridorda Sevgi Bektaş'ın kanlar içinde yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Sevgi Bektaş'ın kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Polis, evde yaptığı incelemede çatı katında Abdulvahap Bektaş'ı da el bilekleri kesilmiş ve tavana asılı halde buldu. Abdulvahap Bektaş'ın eşini öldürdükten sonra ettiği tespit edildi. Ümraniye'de de temizlik şirketi bulunan , birlikte çalıştığı eşi Dilek Yıldız'ı silahla vurduktan sonra intihar etti. Tek çocuklarının geçtiğimiz yıl ölümünün ardından psikolojisi bozulan Özcan Yıldız'ın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
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2 cinnet 4 ölü
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