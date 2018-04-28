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'da kaçak akaryakıt operasyonu

'da yapılan operasyonda 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 08:38 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 08:43

Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1949 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Levent Mahallesindeki adreste kaçak akaryakıt olduğu ihbarını aldı. Polis ihbar yapılan adrese şok baskın yaptı. Yapılan baskında naylon brandalar ile kapatılmış dev bidonlar içinde 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt olduğunu belirlendi. Polis akaryakıtlara el koyup imha etti. Ev sahibi Yıldız C. ise gözaltına alındı.

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Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu
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