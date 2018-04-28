'Barışma' cinayetinin cezası belli oldu!

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde 2016 yılının son gününde meydana geldi. İddiaya göre, Serhat Sertkaya ile Orhan Tekin olaydan bir gün önce kavga etti. Orhan Tekin daha sonra babası Veysi Tekin'i de yanına alarak barışmak için Serhat Sertkaya'nın Karapınar Mahallesi'ndeki evine gitti. Ancak görüşme sırasında yine kavga çıktı ve Serhat Sertkaya ruhsatsız tabancası ile rastgele ateş etti. Kurşunlara hedef olan Orhan Tekin ile babası Veysi Tekin yaralandı ve ambulans ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Orhan Tekin doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, Veysi Tekin ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan Serhat Sertkaya, tutuklandı.

''SONRADAN 'BARIŞMAK' İÇİN GELDİKLERİNİ ÖĞRENDİM''

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan hakkında dava açılan Serhat Sertkaya, son kez hakim karşısına çıktı. Sertkaya savunmasında, "Olaydan bir gün önce Orhan Tekin ile kavga ettik. Sonraki gün benim olmadığım sırada evime gelmişler. Bunu haber alınca eve geldim. 'Baskın yaptıklarını' düşünerek rastgele ateş ettim. Amacım öldürmek değil korkutmaktı. Sonradan, 'barışmak' için geldiklerini öğrendim" dedi.

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Serhat Sertkaya'ya, cinayetten 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti Sertkaya'ya ayrıca 'yaralama' suçundan 2 yıl, ruhsatsız silah taşımaktan da 2 yıl olmak üzere 4 yıl hapis cezası verdi. Bu cezalarda hükmün okunması ertelendi.