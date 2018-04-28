Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bursa'da zehir tacirlerinden kurnaz fikir! Birden çok eve aynı kapı numarasını vermişler...

'da zehir tacirlerinden kurnaz fikir! Birden çok eve aynı kapı numarasını vermişler...

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda zehir tacirlerinin polisi şaşırtmak için aynı sokakta bulunan birden çok eve aynı kapı numarasını verdiğini gören ekipler şaşkına döndü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 11:37
Bursa'da zehir tacirlerinden kurnaz fikir! Birden çok eve aynı kapı numarasını vermişler...

BURSA'DA ZEHİR TACİRLERİNDEN KURNAZ FİKİR!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda zehir tacirlerinin polisi şaşırtmak için aynı sokakta bulunan birden çok eve aynı kapı numarasını verdiğini gören ekipler şaşkına döndü.

Bursa narkotik polisi aylardır devam eden uyuşturucu operasyonları ile zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Merkez Osmangazi ilçesinde 9 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da zehir tacirlerinden kurnaz fikir! Birden çok eve aynı kapı numarasını vermişler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN