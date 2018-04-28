Bursa'da zehir tacirlerinden kurnaz fikir! Birden çok eve aynı kapı numarasını vermişler...

BURSA'DA ZEHİR TACİRLERİNDEN KURNAZ FİKİR!
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda zehir tacirlerinin polisi şaşırtmak için aynı sokakta bulunan birden çok eve aynı kapı numarasını verdiğini gören ekipler şaşkına döndü.
Bursa narkotik polisi aylardır devam eden uyuşturucu operasyonları ile zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Merkez Osmangazi ilçesinde 9 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.