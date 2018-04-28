Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Günlerdir aranan çiftçinin, devrilen traktörün altında cesedi bulundu

Günlerdir aranan çiftçinin, devrilen traktörün altında cesedi bulundu

'ın Germencik ilçesinde, 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 'ın, devrilen traktörünün altında cesedi bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 16:30 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 16:32
Günlerdir aranan çiftçinin, devrilen traktörün altında cesedi bulundu

Bozköy Mahallesi'ndeki evinden, geçen 19 Nisan Perşembe günü akşam saatlerinde, pulluğu tamir ettireceği söyleyerek kendisine ait 09 TC 446 plakalı traktörle ayrılan 'dan (52), bir daha haber alınamadı. Eşi Şadiye Sağ'ın (49) jandarmaya kayıp ihbarında bulunmasıyla arama çalışması başlatıldı. Günlerdir aranan Durmuş Sağ'ın cesedi, bugün saat 12.00 sıralarında, 21 yıl önce sattığı bahçesinin yanında engebeli arazide devrilen traktörün altında bulundu.

Acı haberi alıp yerine gelen eşi Şadiye Sağ, gözyaşlarına hakim olamadı. Sağ, "Seni daha önce traktör kazasında kurtarmıştım. Şimdi kurtaramadım, beni affet. Bırakın traktör orada kalsın" diye feryat etti.

Sağ'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Germencik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Durmuş Sağ'ın, traktörün devrildiği Kum Deresi mevkiindeki arazisini 1997 yılında ihtiyacı olduğu için satmak zorunda kaldığı, eski tarlasına bakmak için zaman zaman bölgeye gittiği ifade edildi.

'Barışma' cinayetinin cezası belli oldu!
Diyarbakır’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Günlerdir aranan çiftçinin, devrilen traktörün altında cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN