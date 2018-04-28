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didik didik aradı, aranan şüphelileri yakaladı!

Eyüpsultan’da çok sayıda İstanbul İl Komutanlığı personelinin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada yol kontrol noktaları, metruk binalar ve umuma açık yerlerde narkotik köpekleri eşliğinde arama yapıldı. Aranan şahısların gözaltına alındığı operasyonda, yeni barkod okuyucularla seri bir şekilde sorgulama yapılması dikkatlerden kaçmadı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 10:24
Jandarma didik didik aradı, aranan şüphelileri yakaladı!

İl Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında, yol kontrol noktalarında ve mahalle aralarında satıcılarının yakalanması için metruk binalar ile umuma açık yerler didik didik arandı.

Jandarma ekipleri, şüpheli görülen şahısların üstlerini arayarak kimlik kontrolü yaptı. Uygulamaya Asayiş Timleri, Jandarma Komando birlikleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi.

Uygulamada, çok sayıda araç ve umuma açık yer aranırken metruk binalar detaylı şekilde kontrol edildi. Ayrıca şüpheli görülen şahısların kimlik sorguları yapıldı. Trafik ve Asayiş ekiplerince gerçekleştirilen yol uygulamasında ise araçlar durdurularak kontrol edildi.

ARANAN ŞAHISLARA İŞLEM

Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şahıslara adli işlem yapıldı ve ele geçen narkotik maddelere el konuldu.

SERİ SORGULAMA

Kimlik sorgulamalarının yeni barkod okuyucularla çok daha seri bir şekilde yapıldığı dikkatlerden kaçmadı.

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Jandarma didik didik aradı, aranan şüphelileri yakaladı!
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