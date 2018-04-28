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Komşuların silahlı arazi kavgası kanlı bitti!

'ta merkeze bağlı Çamyuva köyünde 4 yıldır arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan 2 komşu aile arasında yine aynı nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeklerinin ateşlendiği kavgada vurulan Hasan Arslan ölürken (28), 5 kişi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 12:17 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 12:36
Komşuların silahlı arazi kavgası kanlı bitti!

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, 'ın Çamyuva köyünde meydana geldi. İddiaya göre 4 yıldır arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan iki aile, yine aynı nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Husumetli aileler, birbirine av tüfekleriyle ateş açtı. Göğsünden vurulan Hasan Arslan ağır yaralanırken, ateş açtığı öne sürülen şüphelilerden H.B. ile R.B. olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı Arslan, ambulansla kaldırıldığı Uşak Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

JANDARMA TARAFINDAN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaçan şüpheliler H.B. ile R.B.'yi yakaladı. Kavgaya karıştığı belirlenen M.A., N.B. ve M.A. da jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarma köy meydanında geniş güvenlik önlemi aldı.

Bir süre köye giriş ve çıkışlar kontrollü sağlandı.

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Komşuların silahlı arazi kavgası kanlı bitti!
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