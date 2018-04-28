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Lokantada masasına konan yla yemeğini paylaştı

'da bir lokantada yemek yiyen (50), masasına konan yı, kaşıkla pilav ve şişeyle su vererek besledi. da paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 14:47
Lokantada masasına konan kargayla yemeğini paylaştı

'da bir lokantada yemek yiyen , açık pencereden içeri girip masasına konan yı görünce önce büyük şaşkınlık yaşadı. Gümüş, ardından, masadan uçmayan kargayla yemeğini paylaştı. İbrahim Gümüş, kaşıkla pilav ve şişeyle su vererek kargayı besledi. Bu anlar, lokantadaki müşteriler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hayvansever Gümüş'ün kargayı beslediği görüntüler da paylaşıldı ve büyük beğeni topladı.

İLGİNÇ YORUMLAR YAPILDI

Paylaşım rekoru kıran görüntülere takipçiler, 'Besle kargayı oysun gözünü deyimi çürüdü', 'Kral abim senin dostluğun kargayı da dost etti', 'Kargadan başka kuş tanımam karga benim kankim' yorumları yapıldı.

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Lokantada masasına konan kargayla yemeğini paylaştı
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