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Mehmetçiğe ünlüler korosu

MAGAZİN SERVİSİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018
Mehmetçiğe ünlüler korosu
Türk Müziği'nin önemli isimleri, Mehmetçik için bir araya geldi. Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere vatan müdafaası için mücadele eden tüm askerlerimize ithafen 'Milletin Duası' adlı bir türkü hazırlandı. Söz ve müziği Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ve Ümit Yılmaz'a, aranjesi ise Mete Artun'a ait türküyü , , , Yavuz Bingöl, , Seda Sayan, Alişan, , Kutsi, ve Elif Buse Doğan birlikte seslendirdi. 'ın 'da sınır karakolunu ziyareti ve kamuflajıyla askeri selamlamasının da yer aldığı klip, şehitliği ziyaret eden Erdoğan'ın dua ettiği görüntülerle son buluyor.


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Mehmetçiğe ünlüler korosu
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