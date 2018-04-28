Mehmetçiğe ünlüler korosu

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Müziği'nin önemli isimleri, Mehmetçik için bir araya geldi. Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere vatan müdafaası için mücadele eden tüm askerlerimize ithafen 'Milletin Duası' adlı bir türkü hazırlandı. Söz ve müziği Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl
ve Ümit Yılmaz'a, aranjesi ise Mete Artun'a ait türküyü Orhan Gencebay
, İbrahim Tatlıses
, Cengiz Kurtoğlu
, Yavuz Bingöl, Sibel Can
, Seda Sayan, Alişan, Fettah Can
, Kutsi, Metin Şentürk
ve Elif Buse Doğan birlikte seslendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Hatay
'da sınır karakolunu ziyareti ve kamuflajıyla askeri selamlamasının da yer aldığı klip, şehitliği ziyaret eden Erdoğan'ın dua ettiği görüntülerle son buluyor.