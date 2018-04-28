Ölümcül hastalığın yaşam saçan Ada’sı

Ada Ceylin
Demir, 11 yaşında, dünyada 200, Türkiye
'de 4 kişide görülen ölümcül bir nadir hastalığın taşıyıcısı. 8 yaşında şiddetli karın ağrısı ile gittiği hastanede karnında cihazlarla bile zor görünen tümörleri taşıdığını öğrendi. Hastalığının belirlenmiş bir adı var; desmoplastik. Ancak henüz bilinen bir tedavisi yok. "Karnımda beni öldürecek, saatten bile hızlı işleyen, düşlediğim yarına benden önce ulaşan hastalığımı taşıyorum ama korkmuyorum. Yaşayacağım bunun aksini düşünmüyorum, ölüm bana çok uzak, hayat bu kadar güzel ve ben onu bu kadar çok severken benden vazgeçmeyecek" diyor. Ada, 8 yaşındayken bir gece nefesini kesen karın ağrısı sonucu amansız bir hastalığı olduğunu öğrendi. İlk başlarda kimse bir şey söylemedi, sonra hastalığın dünyada 200 kişide görüldüğü ortaya çıktı. Hastalığının ardından 8 yaşında kocaman bir kadına dönüşen, yaşam dolu Ada'nın SABAH'a anlattıkları şöyle: KEDİSİ KURTARDI:
Adını öğrendiğimde de fikrim yoktu çünkü Google
'da bile cevabı yok. O gece kedim hayatımı kurtardı, onun sürekli miyavlaması ile annem yanıma geldi, uyandırdı, karnımda büyük bir ağrı. Sonrası Desmoplastik... TEDAVİSİ YOK:
(Anne Nadire Demir) Hastalığın bir tedavisi yok. Hastalar çok uzun yaşamıyor. Ancak az da olsa uzun yaşayanlar var, kız çocuklarında görülmüyor ama Ada istisna. Türkiye'de dört kişide var, 3'ü erkek biri de Ada. Çok ağır ve sinsi bir hastalık. ANNE BİR MUCİZE OLACAK:
Sürekli ağlama halindeyim ölümü ona konduramıyorum. Ağrıları çok kötü oluyor, üçüncü ameliyatı olacak, görünen miyomlar ameliyatla alınıyor, onların görünmesi için bir yıllık kemoterapi alıyoruz. Hastalığına kafa tutuyor. 'Allah beni çok seviyor, yeneceğimi bilmese bana bu zor hastalığı vermezdi, bir mucize olacak ve yaşayacağım' diyor. ZEKÂ DEĞERLERİ ÇOK YÜKSEK:
Çok zeki bir çocuk, IQ'su yüksek. 3.5 yaşında kendi kendine okumayı öğrendi, 4 yaşında keman çalıp, koru sanatçısı oldu. Sınıf atlayarak okula başladı. Hasta olmadan önce TRT
'de koro sanatçısıydı. Şimdi dikiş dikiyor, desen çıkarıyor, maketler yapıyor. Hasta çocuklara proje hazırlıyor. YAŞAM BENDEN VAZGEÇMEYECEK:
(Ada) 8 yaşında başlayıp şimdi 18 yaşında olan biri var o bana umut veriyor, yaşayacağım bunun aksini düşünmüyorum. Ölüm bana çok uzak, hayat bu kadar güzel ve ben onu bu kadar çok severken benden vazgeçmeyecek. Motivasyon çok önemli, hayattan vazgeçmemek gerek. Dağcı olacağım, doğayı ve hayvanları çok seviyorum. Bu kadar hayale direnemez bu hastalık. 'ÜLKEM İÇİN BİLİM DEĞİL AMELİYATTIR' ÜRETECEĞİM'
Yapay zekâ üzerine
çalışmalar yapıyorum. Ülkem için yeni
yüzyılın icatlarını yapacağım. İlk buluşlar
hastalıklar ve hastaneler ile ilgili olacak
çünkü orada hayat bulmaya çalışanlar
çok. İlk hedef karnımdaki canavarı
yok etmek. Bir de damar röntgeni
geliştirmek istiyorum çünkü
damarlarım çok acıyor
kan alırken.