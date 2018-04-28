Ölümlü kazaya karışan aracı çekiciyle kaçırdılar

Ankara'da meydana gelen iki ayrı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Eskişehir yolundaki kazaya karışan araçlardan birinin çekiciyle olay yerinden kaçırıldığı iddia edildi.

Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrasında otomobilden yola fırlayan genç kadın, karşı istikametten gelen araçların altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dumlupınar Bulvarı üzerinden şehir merkezi istikametinde ilerleyen F.A. idaresindeki 06 MPS 66 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü F.A. araçtan fırlayarak yola düştü. Kazadan birkaç dakika sonra karşı istikametten gelen iki araç, yol ortasında hareketsiz kalan genç kadına çarptı. Feci kaza sonrası araçlarından inen sürücüler, yerde hareketsiz yatan F.A.'yı görerek kazayı ilgili yerlere bildirdi. Kısa süre içinde kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık çalışanlarının yaptıkları kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇ ÇEKİCİYLE KAÇIRILDI

F.A.'nın kullandığı otomobille çarpışan diğer aracın kazanın hemen ardından olay yerine gelen bir çekiciye yüklenerek kaçırıldığı iddia edildi. Görgü tanıklarının ifadelerini alan polis ekipleri, kaçırılan aracın bulunması için çalışma başlattı. Güzergah üzerindeki MOBESE kameralarının görüntüleri izlemeye alındı. Daha sonra bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, araç ve F.A.'nın cansız bedeni üzerinde çalışma yaptı. Genç kadının bedeni, belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL METRO DURAĞINA ÇARPTI: 1 YARALI

Öte yandan, Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde Keçiören istikametine ilerleyen İbrahim Salmanlı'nın kullandığı 81 AAC 428 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi binası yakınındaki metro durağına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Salmanlı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.