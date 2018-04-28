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'de öğrencilerin piknik dönüşü : 25 yaralı

'nin Muradiye Beldesi’nde piknikten dönen 25 Kuran kursu öğrencisinin bulunduğu kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. da bulundukları kamyonetin kasasından savrulan 3’ü ağır 25 öğrenci yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 17:05
Rize'de öğrencilerin piknik dönüşü kaza: 25 yaralı

, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Muradiye Beldesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Piknikten dönen Muradiye Kuran kursu öğrencilerini taşıyan sürücüsü bilinmeyen 53 AF 748 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonetin kasasındaki, 25 öğrenci, çevreye savruldu.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki vatandaşların araçları ve ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi ve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Rize'de öğrencilerin piknik dönüşü kaza: 25 yaralı
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