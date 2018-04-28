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'da 77 yaşında adam, 16 kilogram esrarla yakalandı

'nın Arifiye ilçesinde, 16 kilo 444 gram esrarla yakalanan 77 yaşındaki H.Ö. sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürülürken gazetecilere "Ben ne yaptım, sen söyle?" diyerek yüzünü gizledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 15:53
Sakarya'da 77 yaşında adam, 16 kilogram esrarla yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Arifiye ilçesinde H.Ö.'nün madde satışı yaptığını tespit etti. Bir süre devam eden teknik takip sonrası H.Ö.'nün evine baskın düzenlendi. H.Ö gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 16 kilo 444 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet el terazisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu satışından elde edilen yaklaşık 12 bin lira para ele geçirildi.

''BEN NE YAPTIM, SEN SÖYLE YAVRUM''

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürülen H.Ö. gazetecileri görünce yüzünü elleriyle saklayarak, "Ben ne yaptım, sen söyle yavrum?" dedi. H.Ö. daha sonra adliyeye sevk edildi.

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Sakarya'da 77 yaşında adam, 16 kilogram esrarla yakalandı
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