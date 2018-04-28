Sezaryen alarm veriyor

Dünyadan ve Türkiye'den 700 ebe, bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Ebelik Günleri'nde buluştu. "Ebeler için uzman eğitim, hayat için sağlıklı bir adım" temasıyla yola çıkılan organizasyonun açılışı, Sağlık Bakanlığı
'nın desteğiyle İstanbul Medipol Üniversitesi'nde dün gerçekleşti. Açılışa Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak
, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü'nden Prof. Dr. Lale Say ve Avrupa Ebeler Birliği'nden Barbara Finderle katıldı. Albayrak özetle şunları söyledi: 'EBELERE KULAK VERİLMELİ'
Ebelerin doğum hakkında anlatacaklarına daha fazla kulak verilmesi gerek. Kendi doğum tecrübelerimden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum, gerçek bir ebe desteği ile gerçekleşen üçüncü doğumum eşsiz bir tecrübeydi. Doğumun her safhası en içgüdüsel haliyle yaşayabilmeme vesile oldu. Doğumda hekimin rolü riskli durumlara müdahale etmekken ebelerin rolü sabır ve sükûnetli halleri ile doğum eyleminin gerçekleşmesini beklemektir. İdeal bir doğumun şifresi nedir diye sorarsanız sabır derim.
Fıtrata uygun bir doğumun hiçbir aşamasında aceleci davranılmaması gerektiğine inanıyorum. Vakti beklenmiş, doğum dalgaları tecrübe edilmiş müdahalesiz bir doğum; güçlü bir anne, güçlü bir bebek ve gelecek için güçlü bir toplum demektir. Eşref-i mahlukat olan insanın dünyaya gelişini fıtratına uygun bir çerçevede karşılamak, gelecek nesillere olan borcumuzdur. 'ALARM VERİCİ BOYUTTA'
Doğumu daha acısız ve daha risksiz hale getirmek artık doktorlara verilmiş kutsal bir görev. Asırlardır doğum esnasında kadının en büyük desteği ebeler ise sistemin dışında, mesleki becerilerinden yoksun kalmış durumdalar. İstatistiklere göre anne ve bebek ölümleri doğumun hastane ortamlarına taşınması ile azaldı.
Doğum eyleminin anne içgüdülerinden koparılması, merkezine tıbbi müdahalelerin yerleştirilmesi şüphesiz sezaryen
rakamlarında orantısız artışa neden oldu. Bugün Türkiye'de yüzde 53 ile sezaryen alarm verici boyutta. 'SEZARYEN, DOĞUM 'ÜLKEM İÇİN BİLİM DEĞİL AMELİYATTIR'
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ebelik mesleğinin çok daha etkin hale gelmesi gerektiğini belirtti. Memişoğlu, "Sezaryen bir ameliyattır. Ameliyatla bebeğin olduğu yerden çıkarılma işlemidir. Maalesef sezaryeni doğum olarak algılıyoruz. Doğum doğmaktan gelir" dedi.