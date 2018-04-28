Türk Hava Yolları (THY) kabin memurundan örnek davranış

TÜRK HAVA YOLLARI (THY) KABİN MEMURUNDAN ÖRNEK DAVRANIŞ!

Türk Hava Yolları'nın (THY) 16 Nisan tarihinde Antalya-İstanbul seferini yapan uçağında nefes borusu tıkanan bebeğin hayatını, kabin memurunun uyguladığı ilk yardım kurtardı.

THY'nin Antalya-İstanbul seferini yapan uçakta kalkıştan bir süre sonra Yağız Artan adındaki bebek yolcunun nefes borusu tıkandı. Kabin memuru Gülnihal Pire (30) aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde Yağız bebeğin hayatını kurtardı. Kabin memuru Pire, uçağın kalkışından bir süre sonra annesi emzirdiği sırada nefes borusu tıkanan 7 aylık bebeğe hemen müdahale etti ve minik bebeğin nefes almasını sağladı.