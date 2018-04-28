Van’da Şila yine sahnede! Bu kez 41 kilo eroin yakaladı...

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Van ili Karşıyaka Mahallesi'nde şüpheli bir araç durduruldu.

41 KİLO EROİN, 1 GÖZALTI

Durdurulan araçta Şila isimli dedektör köpekle yapılan aramada, aracın arka koltukları üzerinde çuvallar içerisinde 81 paket halinde 41 kilo 230 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda, bir şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

MÜCADELEYE DEVAM

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken Van Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu madde kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği öğrenildi.