Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Mutfağa giren yılan itfaiyecilere zor anlar yaşattı

Mutfağa giren yılan itfaiyecilere zor anlar yaşattı

’da bir ikametin mutfağına giren 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 12:05 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 12:14
Mutfağa giren yılan itfaiyecilere zor anlar yaşattı

Edinilen bilgiye göre, -Kahta karayolu Fuar Merkezi karşısında yer alan bir ikametin mutfağında dolapların içerisine giren yılanı fark eden ev sahibi, bir süre yılanı evden çıkartmaya çalıştı. Yılanın saldırgan tavırlar sergilemesi üzerine ev sahibi durumu itfaiyeye bildirdi.

EKİPLERE SALDIRINCA ÖLDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılan yakalama aletleriyle yılanı yakalayıp doğaya bırakmak istedi. İtfaiye ekiplerine saldırmaya çalışan yılan, ekipler tarafından öldürüldü. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, öldürüldükten sonra ev yakınlarında kazılan çukura gömüldü.

Türkiye'nin il il 2018 nüfusu! Türkiye'nin son rakamlarla nüfusu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mutfağa giren yılan itfaiyecilere zor anlar yaşattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN