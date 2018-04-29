Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Acı yiyen daha uzun yaşıyor

Acı yiyen daha uzun yaşıyor

DIŞ HABERLER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018
Acı yiyen daha uzun yaşıyor
Baharatlı ve acı yemeklerin sağlığa olan faydası bir kez daha kanıtlandı. Çinli bilim insanlarının ülkenin 10 farklı bölgesinde 500 bin kadar kişinin katılımıyla yaptığı bir araştırmada, haftada iki kez acı yemenin erken ölüm oranını yüzde 10 oranında azalttığı öne sürüldü. Beslenme listesine başka baharatlar eklendiğinde ise erken ölüm riski yüzde 14 oranında azalıyor. Acının böyle bir etkide bulmasının bibere acı tadı veren ve kanserle mücadele eden kapsaisin, C vitamini ve antioksidan özelliği bulunan başka besinler açısından zengin olması olarak gösteriliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Acı yiyen daha uzun yaşıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN