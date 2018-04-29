Acı yiyen daha uzun yaşıyor

BUGÜN NELER OLDU

Baharatlı ve acı yemeklerin sağlığa olan faydası bir kez daha kanıtlandı. Çinli bilim insanlarının ülkenin 10 farklı bölgesinde 500 bin kadar kişinin katılımıyla yaptığı bir araştırmada, haftada iki kez acı yemenin erken ölüm oranını yüzde 10 oranında azalttığı öne sürüldü. Beslenme listesine başka baharatlar eklendiğinde ise erken ölüm riski yüzde 14 oranında azalıyor. Acının böyle bir etkide bulmasının bibere acı tadı veren ve kanserle mücadele eden kapsaisin, C vitamini ve antioksidan özelliği bulunan başka besinler açısından zengin olması olarak gösteriliyor.