‘Argo kelimeler sözlükte kalsın’

Ankara'da TDK
'ye başvuran kişi, argo anlamı yayımlanan "müsait", "esnaf", "teslim etmek", "serbest", "oynak", "kötüleşmek", "kötü yola düşmek", "taze", "yollu" ve "boyalı" sözcüklerinin cinsiyet ayrımcılığına dayalı aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadeler olduğu gerekçesiyle argo karşılıklarının sözlükten çıkarılmasını istedi.
Başvurunun kabul edilmemesi üzerine Ankara 6. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, söz konusu kelimelerin argo anlamlarının sözlükten çıkarılmasına karar verdi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi, kelimelerin argo anlamlarının Türk Dil Kurumu
(TDK) sözlüğünden kaldırılmasına ilişkin idare mahkemesi kararının yürütmesini durdurdu.
İstinaf Mahkemesi'nin kararında, "Kelimelerin, sözlükte bulunmalarının değil kullanımlarının hukuka aykırı olduğu açıktır. Ayrımcılık ve ötekileştirmek dilde bulunan kelimelerden değil, bireylerin düşünce yapısına dayalı eylemlerinden kaynaklanmaktadır" denildi.