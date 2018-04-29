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Bebeğin hayatını kurtardı

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018
Bebeğin hayatını kurtardı
Türk Hava Yolları () kabin ekipleri aldıkları eğitimleri sayesinde havada yaptıkları kritik müdahalelerle hayat kurtarmaya devam ediyor. Bunun en son örneği, 16 Nisan'daki Antalyaİstanbul uçuşunda yaşandı. Kabin memuru Gülnihal Pire (30) uçağın kalkışından bir süre sonra annesi emzirdiği sırada nefes borusu tıkanan 7 aylık Yağız bebeği aldığı ilk yardım sayesinde hayata döndürdü.
THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak ile birlikte uçakta yaptığı kritik müdahaleyi anlatan Pire, "Aldığımız eğitimler doğrultusunda nefes borusu tıkanan bebeğe müdahale ederek istifrağ etmesini sağladım. Sonra ağız içini kontrol ettim. Herhangi bir yabancı cisme rastlamadım. Nefes aldığını hissettim. kısa sürede kedisine geldiği için nefes aldığını gördüğümüzde gayet mutlu şekilde yolculuğu tamamladık" diye konuştu. Çolak ise "Yolcularımızın canı ve malı bize emanet" dedi.
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