Bebeğin hayatını kurtardı

Türk
Hava Yolları (THY
) kabin ekipleri aldıkları ilk yardım
eğitimleri sayesinde havada yaptıkları kritik müdahalelerle hayat kurtarmaya devam ediyor. Bunun en son örneği, 16 Nisan'daki Antalya
İstanbul uçuşunda yaşandı. Kabin memuru Gülnihal Pire (30) uçağın kalkışından bir süre sonra annesi emzirdiği sırada nefes borusu tıkanan 7 aylık Yağız bebeği aldığı ilk yardım sayesinde hayata döndürdü.
THY Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak ile birlikte uçakta yaptığı kritik müdahaleyi anlatan Pire, "Aldığımız eğitimler doğrultusunda nefes borusu tıkanan bebeğe müdahale ederek istifrağ etmesini sağladım. Sonra ağız içini kontrol ettim. Herhangi bir yabancı cisme rastlamadım. Nefes aldığını hissettim. Bebek
kısa sürede kedisine geldiği için nefes aldığını gördüğümüzde gayet mutlu şekilde yolculuğu tamamladık" diye konuştu. Çolak ise "Yolcularımızın canı ve malı bize emanet" dedi.