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’de su samuru görüntülendi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018
Eskişehir’de su samuru görüntülendi
Foto kapan kurarak memeli yaban hayvanlarının dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yapan Emir Özay, bilimsel adı "lutra lutra" olan su samurunu 'de lk kez görüntüledi. Özay'ın yüksek lisans çalışmasına danışmanlık yapan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Nuri Kaan Özkazanç su samurunun Eskişehir bölgesinde fazla rastlanan bir tür olmadığını kaydederek "Bu tür zenginliği açısından önemli" dedi.
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Eskişehir’de su samuru görüntülendi
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