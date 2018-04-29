Eskişehir’de su samuru görüntülendi

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kapan kurarak memeli yaban hayvanlarının dağılımı ve popülasyonu üzerine çalışmalar yapan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yapan Emir Özay, bilimsel adı "lutra lutra" olan su samurunu Eskişehir
'de lk kez görüntüledi. Özay'ın yüksek lisans çalışmasına danışmanlık yapan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Nuri Kaan Özkazanç su samurunun Eskişehir bölgesinde fazla rastlanan bir tür olmadığını kaydederek "Bu tür zenginliği açısından önemli" dedi.