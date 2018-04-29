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Hatalı sollama yine can aldı: 1 ölü 1 yaralı

Tuzla’da , hatalı sollama yapan bir otomobil minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü ağır yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 06:35 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 06:35
Hatalı sollama yine can aldı: 1 ölü 1 yaralı
Olay, 01.00 saatlerinde, Tuzla Şifa Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istikametinde seyir halinde olan yönetimindeki 34 VV 8995 plakalı otomobil, tek şeritli yolda hatalı sollama yaptı. Karşı istikametten gelen 34 HT 4533 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 112, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, minibüs şoförü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobilde sıkışan sürücü İsa Fidan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Hatalı sollama yine can aldı: 1 ölü 1 yaralı
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