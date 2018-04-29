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'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 07:55 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 07:56
Konya'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Osman Ayvaz'a ait merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Arap Böldüren Caddesi'nde bulunan iş yerinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile içerideki ve uyruklu arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası iş yerinden ayrılan şüpheli, kısa süre sonra kalabalık bir grupla döndü.

İki grup arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda, Hacı Kahraman, Uğur ve Ali Ayvaz ile Suriye uyruklu Tarık Hamo, Cuma Hamo, Muhammed Caradel ve Muhammed El Kalafi taş ve sopalarla yaralandı.

Ambulanslarla 'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde toplanan kalabalık, çevik kuvvet ekiplerince dağıtıldı.

Polisin, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

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Konya'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı
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