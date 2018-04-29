Konya'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Osman Ayvaz'a ait merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Arap Böldüren Caddesi'nde bulunan iş yerinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile içerideki Hacı Kahraman ve Suriye uyruklu Tarık Hamo arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası iş yerinden ayrılan şüpheli, kısa süre sonra kalabalık bir grupla döndü.

İki grup arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda, Hacı Kahraman, Uğur ve Ali Ayvaz ile Suriye uyruklu Tarık Hamo, Cuma Hamo, Muhammed Caradel ve Muhammed El Kalafi taş ve sopalarla yaralandı.

Ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde toplanan kalabalık, çevik kuvvet ekiplerince dağıtıldı.

Polisin, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.