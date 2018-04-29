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Otomobile tekme atmaya çalışan motosikletli yere savruldu

E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde kendisini sıkıştıran araca sinirlenip hareket halindeyken tekme atmaya çalışan motosiklet sürücüsü, kaza yaparak yere savruldu. Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 09:25 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 09:40
Otomobile tekme atmaya çalışan motosikletli yere savruldu

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız motosiklet ile E-5'te seyreden Ali Demir, kendisini sıkıştıran 34 JJ 5288 plakalı otomobilin sürücüsü ile tartıştı. Seyir halindeyken araca tekme atmaya çalışan motosiklet sürücüsü, bir anda dengesini kaybetti. 2 otomobile çarparak devrilen motosikletten savrulan Ali Demir, bariyerlere çarparak yaralandı.



KENDİSİNİ SIKIŞTIRAN ARACA TEKME ATMAYA ÇALIŞTI

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Demir'in ayaklarında ve kollarında kırıkları olduğu öğrenildi. Kazanın sürücü Demir'in kendisini sıkıştıran aracın sürücüsüne sinirlenip, otomobile tekme atmaya çalışırken yaşandığı iddia edildi. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü.



Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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