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Sezgi davasına desteği

verilip tecavüze uğradıktan sonra hayatını kaybeden ’la ilgili davada, “Sezgi İçin Adalet” pankartı açan , “Takipçisiyiz” açıklaması yaptı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018
Sezgi davasına KADEM desteği
Antalya'da 31 Ağustos 2009 günü ekmek almak için evden ayrılan , Facebook'tan tanıştığı Osman Küçük ile buluştu. Genç kızı iş arkadaşı Ali Karpi'nin evine götüren Küçük, vücuduna enjekte etti. Üç kişinin tecavüzüne uğrayan genç kız öldü. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar, 8 yıl sonra sonuçlanan davada, ağır müebbet ve 21'er yıl, Emine Karpi ise 28 yıl hapse mahkûm edildi. Sanık avukatları bir üst mahkemeye itiraz etti. 'da yeniden görülen davaya, tutuklu sanıklar Küçük, Kurtlar, Karpi ve taraf avukatları katıldı.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Adli Tıp Raporları gelmediği 25 Mayıs'a ertelenen duruşmanın ardından Bölge İdare Mahkemesi önünde "Sezgi İçin Adalet" pankartı açan adına açıklama yapan avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu, Kırıt'ın öldürülmesine ilişkin davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.
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Sezgi davasına KADEM desteği
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