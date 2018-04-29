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'teki yangında yaralanan itfaiye eri şehit oldu

Fatih'te 'te bir otelde çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan itfaiyeci , hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 15:35
Sultanahmet'teki yangında yaralanan itfaiye eri şehit oldu

'te geçtiğimiz Cuma günü bir otelin sauna bölümünde çıkan yangında itfaiye onbaşı , ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Taner Çebi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Fatih Grup Personelinde çalışan ve yaklaşık 10 yıldır itfaiyeci olan Taner Çebi'nin, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Çebi'nin yarın saat 12.00'de İtfaiye Daire Başkanlığı önünde yapılacak törenin ardından, öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Taner Çebi'nin naaşı Edirnekapı itfaiye Şehitliği'ne defnedilecek.

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Sultanahmet'teki yangında yaralanan itfaiye eri şehit oldu
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