Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tartıştığı çifti sokakta öldürdü

Tartıştığı çifti sokakta öldürdü

Giriş Tarihi: 29.4.2018
Tartıştığı çifti sokakta öldürdü
'nın Akhisar ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, tartıştığı karı kocayı silahla öldürdü. İddiaya göre, Tahtakale Caddesi üzerinde kimliği henüz belirsiz bir kişi ile Zeynep Kaya ve eşi Mehmet Kaya arasında sözlü tartışma yaşandı. Kimliği belirsiz kişi tapanca ile Kaya çiftini vurdu. Saldırgan, daha sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine çağırılan ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya çifti, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ateş eden kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tartıştığı çifti sokakta öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN