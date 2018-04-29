Tosun'un karakutusu Cudi Cumhur itiraf etti! Tam 322 milyon TL...

Çiftlik Bank vurgununda ismi şirketin firari CEO'su Mehmet Aydın ile anılan bilgisayar yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul (29), 'etkin pişmanlık'tan faydalanmak için Aydın'ın tüm kirli işlerini açıkladı.

ŞİRKET İÇİNDEKİ VURGUNU FARK ETTİ

Muş nüfusuna kayıtlı olan Cudi Cumhur Yurdakul, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. 2009'da Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde 2 yıllık İşletme Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. 7 ayrı yazılım şirketinde çalışıp kendisini geliştirdi. Açıköğretim'e girerek eğitimini 4 yıla tamamladı. Genç yaşta evlenip bir de çocuk sahibi oldu.