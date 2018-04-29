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'un karakutusu itiraf etti! Tam 322 milyon TL...

cuk'un karakutusu her şeyi anlattı! On binlerce kişiden 1 milyar TL çarpıp yurtdışına kaçan CEO'su ’ın karakutusu Yurdakul, “Pişmanım” deyip savcıya tüm kirli işleri anlattı.

Giriş Tarihi: 29.4.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 10:25
Tosun'un karakutusu Cudi Cumhur itiraf etti! Tam 322 milyon TL...

vurgununda ismi şirketin firari CEO'su ile anılan bilgisayar yazılımcısı Yurdakul (29), 'etkin pişmanlık'tan faydalanmak için Aydın'ın tüm kirli işlerini açıkladı.

ŞİRKET İÇİNDEKİ VURGUNU FARK ETTİ

Muş nüfusuna kayıtlı olan Cudi Cumhur Yurdakul, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. 2009'da Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde 2 yıllık İşletme Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. 7 ayrı yazılım şirketinde çalışıp kendisini geliştirdi. Açıköğretim'e girerek eğitimini 4 yıla tamamladı. Genç yaşta evlenip bir de çocuk sahibi oldu.

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Tosun'un karakutusu Cudi Cumhur itiraf etti! Tam 322 milyon TL...
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