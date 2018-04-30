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'da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

'nın Doğubayazıt ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 17:16 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 17:38
Ağrı'da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

(22) yönetimindeki 04 AF 682 plakalı kamyonet, -İran karayolunun Suluçem Köyü mevkisinde ismi henüz öğrenilemeyen İran uyruklu sürücünün kullandığı yabancı plakalı tırla çarpıştı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada kamyonetin sürücüsü Uçar ile yanında yolcu olarak bulunan Yavuz Ege olay yerinde hayatını kaybetti, devrilen tırın sürücüsü ise yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve Doğubayazıt Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tırın sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçar ve Ege'nin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Ağrı'da kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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