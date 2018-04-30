İzmir'de annenin öldürülüp, kızının yaralandığı av tüfekli dehşette 1 gözaltı

İZMİR'DE ANNENİN ÖLDÜRÜLÜP, KIZININ YARALANDIĞI AV TÜFEKLİ DEHŞETTE FLAŞ GELİŞME!

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir apartmanın ikinci katındaki eve merdiven dayayarak balkondan giren Mustafa K.'nin (55), iddiaya göre, aşkına karşılık vermeyen Vicdan Özetçi'yi (56) uykuda öldürüp, yanındaki yatakta bulunan kızı Hülya Özetçi'yi (37) de aynı tüfekle ağır yaralayarak kaçmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Polis, şüphelinin olay yerine gelirken ve kaçarken kullandığı otomobilin sahibini gözaltına aldı. Apartmanın çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisin, şüpheli Mustafa K.'nin yakalanması için Ödemiş, Kiraz ve Bayındır ilçelerinde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.