Balkondan girip öldürdü

İzmir
'in Ödemiş ilçesinde Mustafa K., dün saat 03.00 sıralarında yanında getirdiği merdivenle, Vicdan Özetçi ile daha önce eşinden boşanan kızı Hülya'nın yaşadığı ikinci katın balkonuna çıktı. Balkon kapısını zorlayarak içeri giren Mustafa K., av tüfeğiyle aynı odada uyuyan Vicdan Özetçi ve kızı Hülya Özetçi'ye birer el ateş edip kaçtı.
Göğüslerinin sağ kısmından vuruldukları belirlenen anne- kız hastaneye kaldırıldı. İki çocuk annesi Vicdan Özetçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Hülya Özetçi ise yapılan müdahalenin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Vicdan Özetçi'nin, iki ay önce kızının yanına yerleştiği belirtildi. Vicdan Özetçi'nin aşkına karşılık vermediği için daha önce birçok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Mustafa K. hakkında şikâyette bulunduğu ifade edildi. Mustafa K.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.