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’nde ‘sudak’ alarmı

BEYZA KABASAKAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018
Beyşehir Gölü’nde ‘sudak’ alarmı
Anadolu'nun en büyük tatlı su gölü olan 'nde bulunan nadir balık türleri tehlike altında. Gölde 12 "nadir balık türü" bulunuyor Bunların 9'u tehlikede, ikisi ise tehlike altına girmek üzere. Balıklara ve göle yönelik tehditlerin başında ise etçil bir balık türü olan "sudak" geliyor. Sudak, gölde yaşayan diğer balıklarla besleniyor. Nadir görülen balıklar, sudakların ulaşamayacağı akarsulara kaçıyor. Fakat burada da, elektroşokla avlanma, barajlar, sulama suyu çekimi, fabrika ve kanalizasyon atıkları gibi tehditlerle karşı karşıya kalıyorlar. Doğa Derneği Önemli Doğa Alanları İzleme Sorumlusu Burçin Seran, "Beyşehir'de yaşayan nadir balıkların önemi çok büyük. Çünkü bu balıklar sadece burada bulunuyor. Bu balıkların korunması gerekiyor. Aksi takdirde yok olma tehlikesiyle karşı karşıyalar" dedi.
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Beyşehir Gölü’nde ‘sudak’ alarmı
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