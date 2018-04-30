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Bugün

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018
Bugün Berat Kandili
Ramazan'ın müjdecisi bugün idrak edilecek. Berat Kandili, 19 Mart'ta başlayan 'üç aylar'ın ikincisi, şabanın 15'inci gecesine denk geliyor. Berat, günahlardan arınma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Hz. Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şabanın 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder, 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok, mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
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