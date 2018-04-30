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Eşinin sıkıştırdığı sürücü, otomobile çarptı: 8 aylık bebek ile 4 kişi yaralandı

'de, otomobil sürücüsü eşi tarafından şaka amacıyla yolda sıkıştırıldığı ileri sürülen , panikleyip, önündeki otomobile çarptı. Araçlardan birinin elektrik direğine çarptığı, diğerinin de dere yatağına uçtuğu da, 8 aylık bebeğin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 12:09 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 12:30
Eşinin sıkıştırdığı sürücü, otomobile çarptı: 8 aylık bebek ile 4 kişi yaralandı

, dün gece saatlerinde, D- 655 yolu Konuralp mevkisinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü , iddiaya göre, Akçakoca yönüne giden eşi 'ın kullandığı 68 HF 606 plakalı otomobili görünce, şaka amacıyla sıkıştırmaya başladı. Panikleyen Gülcan Baş, yönetimindeki 81 DH 447 plakalı otomobile arkadan çarptı. Baş'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı.

ARACIN İÇİNDE 8 AYLIK BEBEK DE VARDI

Yoldaş'ın kullandığı otomobil ise kontrolden çıkarak, dere yatağına uçtu. Kazada Gülcan Baş ve yanındaki arkadaşı Emel Genç ile Mesut Yoldaş ve araçtaki eşi Büşra ile 8 aylık bebekleri Ayşe Zehra Yoldaş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Barış Baş'ın, eşi Gülcan Baş'a şaka yapmaya çalıştığı ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eşinin sıkıştırdığı sürücü, otomobile çarptı: 8 aylık bebek ile 4 kişi yaralandı
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