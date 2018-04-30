Feci kazada anne-baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

İzmir
'ın Dikili ilçesinde, hafif ticari araç ile tur otobüsünün çarpıştığı kazada aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk da ağır yaralandı. Kaza, 21.30 sıralarında İzmirÇanakkale Yolu Tahtalı Köprüsü Mevkisi'nde meydana geldi. İzmir'den Edremit yönüne giden Bülent Karabulut
(45) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Menderes Husu (55) yönetimindeki tur otobüsü ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralıları çıkarttı. YAŞAM MÜCADELESI VERIYOR
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araç sürücüsü Bülent Karabulut ve eşi Ebru Karabulut'un (39) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Karabulut çiftinin çocukları 8 yaşındaki Ege Karabulut, 14 yaşındaki Cansu Karabulut ve 4 yaşındaki Çınar Karabulut kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan 10 yaşındaki Yağmur Karabulut'un ise Bergama Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.