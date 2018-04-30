Güle güle kahraman

İstanbul Fatih'te 27 Nisan Cuma günü bir otelin sauna kısmında çıkan yangını söndürmeye giden Fatih İtfaiye Grubu'nda görevli Taner Çebi, ağır yaralandı. Çebi, kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı şehit Çebi'nin son yangında arkadaşlarıyla birlikte 4 kişiyi kurtardıktan sonra hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Çebi için bugün İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nda tören yapılacak. Çebi'nin cenazesi, Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'nde defnedilecek.