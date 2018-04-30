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Güle güle kahraman

İstanbul si dün en başarılı itfaiye erlerinden birini kaybetti. Van depreminden Nepal ve Bosna’daki sellere kadar pek çok yerde hayat kurtaran , Fatih’teki yangında 4 kişiyi kurtardıktan sonra şehit oldu.

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 08:48 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 08:55
Güle güle kahraman

İstanbul Fatih'te 27 Nisan Cuma günü bir otelin sauna kısmında çıkan yangını söndürmeye giden Fatih Grubu'nda görevli , ağır yaralandı. Çebi, kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı şehit Çebi'nin son yangında arkadaşlarıyla birlikte 4 kişiyi kurtardıktan sonra hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Çebi için bugün İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı'nda tören yapılacak. Çebi'nin cenazesi, Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'nde defnedilecek.

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Güle güle kahraman
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