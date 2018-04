Dikili Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu bir kadının, İstanbul'da iş bulamayınca burada tanıştığı Özbekistan uyruklu V.S. tarafından Dikili'de fuhuşa zorlandığını söylemesi üzerine harekete geçti. İranlı kadının ihbarı üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüphelilerden Özbekistan uyruklu kadın V.S. ile Türk M.Y. ve H.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

