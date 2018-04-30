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'ta şiddetli dolu ve sağanak

'ta etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle bir okulun istinat duvarı çöktü, kent yaşamı da olumsuz etkilendi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 17:28 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 17:48
Kahramanmaraş'ta şiddetli dolu ve sağanak

Kentte güneşli havada başlayan yağmur kısa sürede etkisini artırdı. Şiddetli yağış, bir süre sonra doluya dönüştü. Kısa süre etkili olan dolu, yerleri beyaza bürüdü.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar yanlarındaki şemsiyelerle bazıları ise iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurun azalmasını bekledi.

Afet ve Koordinasyon Merkezi'ne çok sayıda su baskını ihbarları geldiği belirtildi.

Bu arada, Hacı Mehmet Kalay Kız İmam Hatip Lisesi'nin istinat duvarı da şiddetli sağanak nedeniyle çöktü. Okula gelen itfaiye ve polis ekipleri, istinat duvarının altında öğrenci olmadığını belirledi.

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Kahramanmaraş'ta şiddetli dolu ve sağanak
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