Kanser tedavisinde beslenme reçetesi

Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi'nin (UROK) 13'üncüsü Kıbrıs
'ta gerçekleşti. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, "Radyoterapi, kanser
tedavisinin önemli silahlarından biridir ve kanser tanısı alan olguların yüzde 65-70'ine hastalıklarının bir döneminde uygulanmaktadır" dedi. Prof. Dr. Sağlam, kanser hastalarında doğru beslenmenin önemini belirterek, reçetesini verdi: "Süt ve yoğurt bunlar içerisinde özel bir öneme sahiptir. Zira yoğurt ana kaynaklarımızdan birini oluşturmakla ve yediklerinizin içindeki zehirleri tutarak kaynaklarımızı yenilemektedir. Hala güvenle ve mutlaka tüketilmesi gereken gıdalar kuru fasulye, mercimek gibi kuru bakliyat ve kemikli koyun etidir."