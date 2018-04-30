Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı çalışanlar için aynı zamanda yıllık izinleriyle birleştirip uzaklarda yaşayan ailelerin yanına gitme ya da tatillerini uzatma anlamı da taşıyor. Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? sorusu bu yüzden yanıtı araştırılan konular arasında yerini aldı. Çalışan vatandaşlar izin günlerini şimdiden Kurban Bayramı'na göre hazırlamaya başladı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kurbanlarını kesecek vatandaşlar, sonra da tatillerine devam etmenin planlarını yapıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi internet sitesinde açıklanan dini günler ve haftalar takviminde Kurban Bayramı günleri de belirtiliyor. Buna göre; Müslümanlar 21 Ağustos 2018 günü Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazına uyanacak. Kurban Bayramı'nın ikinci günü 22 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 3. günü 23 Ağustos Perşembe günü idrak edilecekken bayramın 4. günü ise 24 Ağustos Cuma günü eda edilecek.

2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1. günü 21 Ağustos Salı 2018,

2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.

Kurban Bayramı geçen yıl 30 Ağustos ile birleşmiş ve izin işlemlerini halledenler 11 gün tatil yapma imkanı bulmuşlardı. 2018 Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Bununla birlikte Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri de resmi tatil olacak. Son karar henüz verilmemiş olsa da bu Kurban Bayramı'nda da 9 günlük bir tatil hakkı olacak gibi gözüküyor.