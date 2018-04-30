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Liseli Edanur, ders çalıştığı sırada kabusu yaşadı!

'nin Çameli ilçesinde sonucu evinde bilgisayarda ders çalışan (16), elektrik akımına kapılarak yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 14:51
Liseli Edanur, ders çalıştığı sırada kabusu yaşadı!

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Çameli ilçesi Gürsu Mahallesi'nde Cengiz Hoplar'a ait evde meydana geldi. Hoplar'a ait evin yakınına yıldırım düştü. sonucu evdeki elektronik eşyalar ve bağlı bulundukları prizler etkilendi. Bu sırada evde bilgisayarda ders çalışan Çameli Anadolu Lisesi öğrencisi , elektrik akımı nedeniyle yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'kaldırılanlan Edanur Hoplar, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hoplar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Liseli Edanur, ders çalıştığı sırada kabusu yaşadı!
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