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ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

İslam alemi tarafından 11 ayın sultanı olarak ifade edilen mübarek nı iple çekiyoruz... Allah için oruç tutacağımız mübarek Ramazan ayında ibadetlerimizi yerine getirip, nefsimizi bir kenara bırakacağız. Müslüman için oruç tutmak ise sadece yemek yememek, su içmemek olmamalıdır. Müslüman oruç tutarken sadece midesine değil ağzına, eline, diline de hakim olmalıdır. Eldeki nimetlerin kıymetini anladığımız Ramazan ayında aynı zamanda imkanı olmayanları da daha yakından anlıyoruz bunun sonucunda elimizden geldiğince Müslümanlara yardım etmeli, yardıma muhtaç kimseleri görmezden gelmemeliyiz.

Giriş Tarihi: 30.4.2018 15:05
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı ne zaman sorusu Müslümanlar tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer almaktadır. İslam alemi için en mübarek zaman dilimi içerine geçtiğimiz günlerde girdik. Üç ayların başlamasıyla Regaip Kandili'ni de eda ettik. Bunun sonucunda tüm gözler büyük bir heyecanla na çevrildi.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre yılın 9. ayı İslam dininde Ramazan ayı olarak adlandırılır. Ramazan ayında Müslümanlar oruç tutarak varın ve yokun kıymetini bilip anlarlar. Ramazan ayında kılınan namazlar, verilen zekatlar, iftarlarda bir araya gelen aile fertleri ve dostlar tam manasıyla müslümanın bayramıdır.

İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. 16 Mayıs Çarşamba günü ilk oruçlarını tutacak Müslümanlar, İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. 16 Mayıs Çarşamba günü ilk oruçlarını tutacak Müslümanlar, Kadir gecesi ibadetlerini ise 10 Haziran 2018 Pazar günü eda edecek. Ramazan Bayramı ise 15 Haziran 2018 Cuma günü Müslümanlar arasında idrak edilecek.

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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?
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