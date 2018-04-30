Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı ne zaman sorusu Müslümanlar tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer almaktadır. İslam alemi için en mübarek zaman dilimi içerine geçtiğimiz günlerde girdik. Üç ayların başlamasıyla Regaip Kandili'ni de eda ettik. Bunun sonucunda tüm gözler büyük bir heyecanla Ramazan ayına çevrildi.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre yılın 9. ayı İslam dininde Ramazan ayı olarak adlandırılır. Ramazan ayında Müslümanlar oruç tutarak varın ve yokun kıymetini bilip anlarlar. Ramazan ayında kılınan namazlar, verilen zekatlar, iftarlarda bir araya gelen aile fertleri ve dostlar tam manasıyla müslümanın bayramıdır.

İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. 16 Mayıs Çarşamba günü ilk oruçlarını tutacak Müslümanlar, İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. 16 Mayıs Çarşamba günü ilk oruçlarını tutacak Müslümanlar, Kadir gecesi ibadetlerini ise 10 Haziran 2018 Pazar günü eda edecek. Ramazan Bayramı ise 15 Haziran 2018 Cuma günü Müslümanlar arasında idrak edilecek.