Siverek’te kaza: 6 yaralı

Kaza, bugün öğleden sonra Siverek-Şanlıurfa karayolunun 12'inci kilometresinde meydana geldi. Hacı İ. yönetimindeki 35 AL 6238 plakalı otomobil önünde ilerleyen Felemez B.'nin kullandığı 06 AD 9209 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hasar oluşan otomobillerin sürücüleri ile yanlarında bulunan Bedriye T., Fidan İ., Melek İ. ve Gülseren B. yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.