Haberler Yaşam Haberleri Sivil polise silahlı saldırı: 1 yaralı

Sivil polise silahlı saldırı: 1 yaralı Sultangazi’de gece saatlerinde yaşanan olayda seyir halinde giden bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu 1 sivil polis yaralandı. Olay sonrası yaralı sivil polis hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 30.4.2018 06:42 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 06:42