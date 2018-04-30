Son Dakika: 5 kişilik aile yok oldu

Son dakika haberi... İZMİR'in Dikili ilçesinde, Bülent Karabulut'un (44) direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yolun karşısına geçip tur otobüsüne çarptı. Kazada Bülent Karabulut'un yanı sıra eşi Ebru Karabulut (39), kızı Cansın Karabulut (14) ile oğulları Ege Karubulut (8) ve Çınar Karabulut (4) yaşamını yitirdi, yeğeni Yağmur Karabulut (10) ise ağır yaralandı. Ailesiyle İzmir'deki yakınlarının ziyaretinden dönen Bülent Karabulut'un İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT'tan 4 ay önce emekli olmasının ardından Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'ne yerleştiği öğrenildi.